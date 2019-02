Buhari Sweeps All 27 LGAs In Borno, Beats Atiku By Almost 800,000 Votes

President Muhammadu Buhari of the All Progressives Congress (APC) polled 841,736 votes to emerge winner of the presidential election held in Borno State.

Professor Saminu Abdulrahman Ibrahim, the State Collation Officer and Vice Chancellor of Abubakar Tafawa Balewa Univeristy, Bauchi, who declared the result, said Buhari defeated Atiku Abubakar of the Peoples Democratic Party (PDP), who polled just 65,414 votes.

Buhari won all the 27 Locals Government Areas (LGAs) in the result declared by the Independent National Electoral Commission (INEC) in Borno.

See breakdown of result below:

1. Konduga LGA

APC: 27, 644

PDP: 622



2. Jere LGA

APC: 87, 901

PDP: 4,548



3. Gwoza LGA

APC: 96,752

PDP: 1,791



4. Kwaya-Kusar LGA

APC: 21,870

PDP: 2,265



5. Bayo LGA

APC: 20,843

PDP: 1,126



6. Monguno LGA

APC: 17,336

PDP: 458



7. Hawul LGA

APC: 27,394

PDP: 8,684



8. Askira-Uba LGA

APC: 31,536

PDP: 19,229



9. Gubio LGA

APC: 10,207

PDP: 510



10. Magumeri LGA

APC: 12,739

PDP: 694



11. Nganzai LGA

APC: 6,804

PDP: 972



12. Mobbar LGA

APC: 13,122

PDP: 280



13. Dikwa LGA

APC: 17,805

PDP: 100



14. Abadam LGA

APC: 5,907

PDP: 270

15. Guzamala LGA

APC: 5,370

PDP: 521



16. Mafa LGA

APC: 50,151

PDP: 138



17. Kala-Balge LGA

APC: 14,545

PDP: 308



18. Marte LGA

APC: 10,414

PDP: 182



19. Kukawa LGA

APC: 11,225

PDP: 347



20. Kaga LGA

APC: 14,512

PDP: 363

21. Bama LGA

APC: 50,385

PDP: 791

22. Biu LGA

APC: 48,749

PDP: 3,178

23. Damboa LGA

APC: 35,902

PDP: 528



24. Ngala LGA

APC: 13,118

PDP: 237



25. MMC

APC: 146,181

PDP: 9,632



26. Chibok

APC: 11,745

PDP: 10,231



27. Shani LGA

APC: 26,577

PDP: 3,594