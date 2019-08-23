Full List Of Nigerians Indicted By US Government

The full list of Nigerians indicted by the US government

by SaharaReporters, New York Aug 23, 2019

 

1. VALENTINE IRO

2. CHUKWUDI CHRI STOGUNUS IGBOKWE

3. JERRY ELO IKOGHO

4. IZUCHUKWU KINGSLEY UMEJESI

5. ADEGOKE MOSES OGUNGBE

6. ALBERT LEWIS CATHEY

7. TITYAYE MARINA MANSBANGURA

8. CHUKWUDI COLLINS AJAEZE

9. EKENE AUGUSTINE EKECHUKWU

10. CHUKS EROHA

11. COLLINS NNAEMEKA OJIMBA

12. FNU LNU

13. UCHENNA OCHIAGHA

14. NNAMDI THEOJOSEPH DURU

15. ERICSON UCHE OFORKA

16. MARK IFEANYI CHUKWUOCHA

17. AUGUSTINE NNAMDI

18. CHIEMEZIE CHRISTOPHER CHILAKA

19. CHARLES OHAJIMKPO

20. STANLEY UGOCHUKWU UCHE

21. CHIKA AUGUSTINE ODIONYENMA

22. PASCHAL CHIMA OGBONNA

23. SAMUEL NNAMDI ONWUASOANYA,

24. MACWILLIAM CHINONSO CHUKWUOCHA

25. EMMANUEL ONYEKA UZOKA

26. JOSHUA ANIEFIOK AWAK

27. GEORGE UGOCHUKWU EGWUMBA

28. UCHECHUKWU SOLOMON EZIRIM

29. AUGUSTINE IFEANYI OKAFOR

30. FNU LNU

31. OGOCHUKWU INNOCENT IKEWESI

32. EMMANUEL UZOMA OGANDU

33. AMARACHUKWU HARLEY ANYANWU

34. BRIGHT IFEANYI AZUBUIKE

35. EMEKA MOSES NWACHUKWU

36. CHINWENDU KENNETH OSUJI

37. EUSEBIUS UGOCHUKWU ONYEKA

38. CHIDI ANUNOBI

39. ANTHONY NWABUNWANNE OKOLO

40. OBINNA CHRISTIAN ONUWA

41. CHIJIOKE CHUKWUMA ISAMADE

42. LINUS NNAMDI MADUFOR

43. CHRYSAUGONUS NNEBEDUM

44. UGOCHUKWU OKEREKE

45. FIDEL LEON ODIMARA

46. KINGSLEY CHINEDU ONUDOROGU

47. DESSI NZENWAH

48. CHIMAROKE OBASI

49. JAMES CHIGOZIE AGUBE

50. CHIMAOBI UZOZIE OKORIE

51. OGOCHUKWU OHIRI

52. KENNEDY CHIBUEZE UGWU

53. IFEANYICHUKWU OLUWADAMILARE AGWUEGBO

54. VICTOR IFEANYI CHUKWU

55. CHIDI EMMANUEL MEGWA

56. PRINCEWILL ARINZE DURU

57. DESMOND IWU

58. ONYEKA VINCENT CHIKA

59. IFEANYI KINGSLEY MEZIENWA

60. VICTOR UCHENNA AGUH

61. KEVIN AMARACHI ESHIMBU

62. VITALIS KELECHI ANOZIE

63. WILLIAMS OBIORA AGUNWA

64. GEORGE CHIMEZIE DIKE

65. MUNACHISO KYRIAN UKACHUKWU

66. NWANNEBUIKE OSMUND

67. CHIDIEBERE FRANKLIN NWANGWU

68. DAMIAN UCHECHUKWU AJAH

69. EMEKA P. EJIOFOR

70. LAWRENCE CHUKWUMA UBASINEKE

71. CHINEDU BRIGHT IBETO

72. VALENTINE AMARACHI NWANEGWO

73. EMMANUEL CHIDIEBERE DIKE

74. JEREMIAH UTIEYIN EKI

75. CHIMA DARLINGTON DURU

76. IKENNA CHRISTIAN IHEJIUREME

77. OBI ONYEDIKA MADEKWE

 

bec_-_iro_igbokwe_et_al_indictment_0.pdf DOCUMENT: Full List Of Nigerians Indicted By US Government

Interested in Advertising? Sponsored Ad
SaharaReporters, New York

You may also like

Read Next

Corruption Oyo-Ita Returns To Work After Buhari Rejects Resignation
0 Comments
12 Hours Ago
Corruption Certificate Forgery: Buhari's Embattled Anti-Corruption Chairman, Obono-Obla, Blames Osinbajo For Downfall
0 Comments
23 Hours Ago
Legal Debt: AMCON Takes Over Donald Duke’s Ikoyi Home
0 Comments
1 Day Ago
ACTIVISM Ex-NBA Vice President, Ubani Condemns Arrest Of Jalingo
0 Comments
12 Hours Ago
ACTIVISM Falana Storms Court Over Delay In Hearing Sowore's Motion
0 Comments
14 Hours Ago
Corruption Police Arrest Cross River Journalist, Agba Jalingo
0 Comments
12 Hours Ago
Interested in Advertising? Sponsored Ad

Trending Now

Corruption Oyo-Ita Returns To Work After Buhari Rejects Resignation
0 Comments
12 Hours Ago
Politics Attackers Of Ekweremadu In Germany Identified
0 Comments
14 Hours Ago
Politics Niger Deltans React to Akpabio, Keyamo’s Appointments As Ministers For The Region
0 Comments
17 Hours Ago
CRIME US Arrests Two Nigerians Over Multi-million Dollar Internet Fraud
0 Comments
9 Hours Ago
Education Nigerian Undergraduates Devise New Strategies To Escape Robbers, Rapists
0 Comments
13 Hours Ago
Politics Oyo PDP Tackles Governor For Appointment Of 27-year-old As Commissioner
0 Comments
8 Hours Ago
Corruption Certificate Forgery: Buhari's Embattled Anti-Corruption Chairman, Obono-Obla, Blames Osinbajo For Downfall
0 Comments
23 Hours Ago
Legal Debt: AMCON Takes Over Donald Duke’s Ikoyi Home
0 Comments
1 Day Ago
ACTIVISM Ex-NBA Vice President, Ubani Condemns Arrest Of Jalingo
0 Comments
12 Hours Ago
Christianity Investigation Into Rape Allegation Against Fatoyinbo Inconclusive –PFN
0 Comments
11 Hours Ago
Breaking News BREAKING: Nigerian Lawmaker Kidnapped In Sokoto
0 Comments
19 Hours Ago
Politics Imo PDP Says Okorocha Is ‘Anxious And Nervous’
0 Comments
11 Hours Ago
Interested in Advertising? Sponsored Ad