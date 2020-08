WATCH LIVE: #NigeriaOnTrial Day 3: Democracy On Trial

The last leg of #NigeriaOnTrial — A 3 days Virtual Town Hall meeting hosted by SaharaReporters. Featuring: Omoyele Sowore; Yemi Adamolekun; Baba Aye; Dele Farotimi; Lanre Suraj and; Femi Aborisade.